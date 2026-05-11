Parma con il Como a ora di pranzo | si va verso la contemporaneità domenicale

La Lega Serie A sta completando la pianificazione della 37ª giornata, e sembra che il Parma stia programmando di giocare la sua partita domenica a pranzo, come previsto. La giornata potrebbe quindi essere caratterizzata da incontri in contemporanea, con il Parma e il Como impegnati nello stesso orario. La definizione del calendario si avvicina alla conclusione, con le partite che si svolgeranno tutte nella stessa giornata.

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