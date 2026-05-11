Parma con il Como a ora di pranzo | si va verso la contemporaneità domenicale

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Serie A sta completando la pianificazione della 37ª giornata, e sembra che il Parma stia programmando di giocare la sua partita domenica a pranzo, come previsto. La giornata potrebbe quindi essere caratterizzata da incontri in contemporanea, con il Parma e il Como impegnati nello stesso orario. La definizione del calendario si avvicina alla conclusione, con le partite che si svolgeranno tutte nella stessa giornata.

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La Lega Serie A va verso la definizione del programma della 37esima giornata e, salvo sorprese, anche il Parma dovrebbe scendere in campo domenica all’ora di pranzo. A confermarlo è stato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, intervenuto alla trasmissione “La politica nel.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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