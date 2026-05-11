Padova visita esclusiva a Santa Sofia | tra Mantegna e riti mitraici

A Padova, una visita esclusiva a Santa Sofia svela dettagli nascosti nella cripta sotto le navate romaniche. Le indagini evidenziano come i riti mitraici siano collegati alle decorazioni e alle opere di Mantegna presenti nella chiesa. La cripta, finora poco accessibile, si presenta come un luogo ricco di segreti e simbolismi legati a pratiche religiose antiche e all’arte rinascimentale. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia e sui rituali che si svolgevano in questo sito.

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? Punti chiave Cosa si nasconde nella cripta sotto le navate romaniche?. Come si intrecciano i riti mitraici con le opere di Mantegna?. Dove si trovano le tracce dei culti pagani del III secolo?. Come si può prenotare l'unico turno disponibile per sabato 16 maggio?.? In Breve Sabato 16 maggio 2026 ore 15.00 visita guidata di un'ora e mezza. Ingresso a 15 euro, ridotto 13 euro o 6 euro per bambini sotto i 12. Prenotazioni tramite numero WhatsApp 3716890812 per l'unico turno pomeridiano. Sito con preesistenze religiose risalenti ai secoli III e IV d.C.. Sabato 16 maggio 2026, alle ore 15.00, la chiesa romanica di Santa Sofia aprirà le sue porte per una visita guidata esclusiva che permetterà di esplorare le radici più antiche di Padova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, visita esclusiva a Santa Sofia: tra Mantegna e riti mitraici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Visita esclusiva a Casa Conti nel cuore di PadovaNel centro storico di Padova, nei pressi di Piazza Castello, si trova Casa Conti. Leggi anche: Padova città d'acque: i ponti celati del canale di Santa Sofia