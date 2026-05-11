Oncologia a Lampedusa nei primi quattro mesi già 30 visite | Segnale concreto di vicinanza ai pazienti

Nei primi quattro mesi di attività, sono state svolte circa trenta visite oncologiche sull'isola, segnando un passo importante per il servizio sanitario locale. L’obiettivo è offrire assistenza più vicina ai pazienti, riducendo i viaggi e i disagi legati agli spostamenti verso strutture più grandi. Questa iniziativa rappresenta un intervento concreto di supporto ai residenti, che ora possono ricevere cure più facilmente senza dover affrontare lunghi spostamenti.

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