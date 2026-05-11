Oncologia a Lampedusa nei primi quattro mesi già 30 visite | Segnale concreto di vicinanza ai pazienti
Nei primi quattro mesi di attività, sono state svolte circa trenta visite oncologiche sull'isola, segnando un passo importante per il servizio sanitario locale. L’obiettivo è offrire assistenza più vicina ai pazienti, riducendo i viaggi e i disagi legati agli spostamenti verso strutture più grandi. Questa iniziativa rappresenta un intervento concreto di supporto ai residenti, che ora possono ricevere cure più facilmente senza dover affrontare lunghi spostamenti.
Trenta visite oncologiche effettuate nei primi quattro mesi di attività e un servizio sanitario che punta a ridurre viaggi, costi e disagi per i pazienti residenti a Lampedusa. Sono i primi numeri del nuovo servizio oncologico decentrato attivato nei locali del Poliambulatorio dell’Asp di Palermo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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