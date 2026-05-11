Billy Bob Thornton ha condiviso alcuni dettagli sulla sua salute e sulla dieta restrittiva che segue da tempo. Ha spiegato di avere numerose allergie alimentari e di poter mangiare molto poco a causa di queste restrizioni. La sua testimonianza si basa su esperienze personali legate alle difficoltà di gestire le allergie e le conseguenze sulla sua alimentazione quotidiana. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali diagnosi ufficiali o trattamenti in corso.

Billy Bob Thornton ha raccontato alcuni dettagli inediti sulla sua salute e sulla rigida dieta che segue da anni. Ospite del podcast Howie Mandel Does Stuff, l’attore di Landman ha spiegato di convivere con diverse allergie alimentari e con un raro gruppo sanguigno, l’AB negativo, che secondo lui avrebbe influenzato anche la sua digestione. “ Sono allergico al grano e ai latticini ”, ha raccontato Thornton durante la conversazione con Howie Mandel. Come riporta People, l’attore ha poi spiegato che il suo gruppo sanguigno è “il più raro al mondo” e che, almeno nel suo caso, sarebbe collegato a una minore presenza di enzimi digestivi. Anche se...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Non posso mangiare quasi nulla”: la dieta estrema di Billy Bob Thornton tra allergie e restrizioni

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