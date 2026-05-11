Napoli | forbici dimenticate dopo operazione figlia denuncia | Dolori incessanti per lui
Una donna sottoposta a un intervento chirurgico a Napoli ha scoperto di avere delle forbici dimenticate nel corpo dopo l’intervento. La figlia ha denunciato la situazione, riferendo che il marito continua a soffrire di dolori persistenti. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità sanitarie e della magistratura, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.
"> Napoli: La Donna Operata per Forbici Chirurgiche nel Corpo. La cronaca di Napoli registra un evento sconcertante: una donna è stata nuovamente operata all’ospedale Fatebenefratelli, dopo aver scoperto di avere delle forbici chirurgiche nel suo addome. Queste erano rimaste nel corpo a seguito di un intervento di addominoplastica eseguito nell’ottobre del 2025. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media locali, sollevando interrogativi sulla gestione della paziente e sull’operato del personale medico. Una Scoperta Scioccante. La paziente, ignara della presenza del corpo estraneo, ha deciso di sottoporsi a una TAC dopo aver avvertito un persistente malessere.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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