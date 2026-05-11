Napoli | forbici dimenticate dopo operazione figlia denuncia | Dolori incessanti per lui

Una donna sottoposta a un intervento chirurgico a Napoli ha scoperto di avere delle forbici dimenticate nel corpo dopo l’intervento. La figlia ha denunciato la situazione, riferendo che il marito continua a soffrire di dolori persistenti. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità sanitarie e della magistratura, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

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