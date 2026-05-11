Nella partita tra Napoli e Bologna, il tecnico ha deciso di fare una sorpresa schierando dal primo minuto un giovane calciatore, lasciando invece in panchina uno dei giocatori più esperti della rosa. La sfida si gioca questa sera alle 20 e rappresenta un momento importante per i protagonisti in campo. La formazione dei partenopei si presenta con alcune novità rispetto alle scelte precedenti.

Conte sorprende e lascia De Bruyne in panchina per Napoli-Bologna: Giovane gioca dal primo minuto nella sfida di stasera alle 20.45 al Maradona per la 36ª giornata. Questo è l’aggiornamento dell’ultima ora di Kiss Kiss Napoli, a poche ora dall’inizio del match. La scelta di Conte: De Bruyne fuori dai titolari. La decisione arriva come colpo di scena. De Bruyne non dovrebbe partire dall’inizio contro il Bologna, con Giovane preferito nel ruolo. La mossa tattica dell’allenatore azzurro stravolge le attese della vigilia e modifica l’assetto offensivo della squadra in una partita delicata della corsa Champions. Giovane, attaccante del Napoli Gli azzurri affrontano il Bologna con l’obiettivo di blindare la qualificazione europea.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Bologna, Conte con la sorpresa Giovane: fuori uno dei Fab Four!

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