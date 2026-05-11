Napoli-Bologna 2-3 | Rowe beffa Conte al 90? Niente festa Champions

Nel match tra Napoli e Bologna, terminato con il risultato di 2-3, il Bologna ha trovato il gol decisivo nel minuto finale, con Rowe che ha battuto il portiere partenopeo. La squadra di casa non è riuscita a conquistare la vittoria che avrebbe garantito la qualificazione matematica in Champions League. La partita si è svolta allo stadio Diego Armando Maradona e il risultato ha mantenuto il Napoli in corsa, ma senza la certezza di un posto nel torneo internazionale.

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Napoli-Bologna 2-3, Champions ancora lontana. Il Napoli manca il match point della qualificazione matematica alla Champions League perdendo 2-3 al Diego Armando Maradona contro un Bologna che non aveva nulla da chiedere al campionato. Gli azzurri partono male, sotto di due gol già al 34? per le reti di Bernardeschi (10?) e Orsolini su rigore (34?), poi rimontano nella ripresa con Di Lorenzo nel recupero del primo tempo e Alisson Santos al 48? che firma il 2-2. Ma allo scadere Rowe gela il Maradona con il gol del definitivo 2-3 che spegne ogni speranza di serata perfetta. Assente per infortunio Kevin De Bruyne, costretto a saltare la partita per uno scontro in allenamento che ha richiesto punti di sutura sul volto.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Bologna 2-3: Rowe beffa Conte al 90?. Niente festa Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli-Bologna, Rowe gela il Maradona: Champions ancora in bilicoIl Napoli si ferma in casa con il Bolgona e resta risucchiata nella corsa alla Champions Legue. Bologna tripla beffa, non basta super RoweLa crudele semplicità del gioco del calcio: in un quarto di finale di Europa League non puoi permetterti errori elementari, perché il livello è... Argomenti più discussi: Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Probabile Formazione - 36° Giornata. Napoli, Champions rinviata: ko per 3-2 contro il Bologna. Inter a +15 su Conte x.com Post Match Thread: Napoli 2 - 3 Bologna reddit Napoli-Bologna 2-3, gol e highlights: la decide Rowe in semi-rovesciataCon il nono centro in questo campionato, Riccardo Orsolini è diventato il terzo giocatore del Bologna a realizzare almeno nove gol in quattro differenti stagioni di Serie A nell'era dei tre punti a ... sport.sky.it