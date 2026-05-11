Il Montanaro Trail si è svolto il 11 maggio 2026 a San Marcello Pistoiese. L'evento, che si tiene ogni anno nella zona della Montagna Pistoiese, ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni. Sono state pubblicate le foto e le classifiche ufficiali dell'edizione 2026, che ha attirato un pubblico interessato e appassionato. La manifestazione si è conclusa senza incidenti di rilievo.

San Marcello Pistoiese, 11 maggio 2026 – Nel cuore della Montagna Pistoiese è tornato uno degli appuntamenti più affascinanti del panorama trail toscano: il “Montanaro Trail”, manifestazione organizzata dalla sezione di San Marcello Pistoiese dell’ASCD Silvano Fedi sotto l’egida del Comune di San Marcello Pistoiese e dell’Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese. https:www.lanazione.itpistoiasportmontanaro-trail-la-fotogallery-e9btmfwm Una giornata autenticamente appenninica, segnata dal fascino dei boschi, dei crinali e da condizioni meteo che hanno reso ancora più impegnativa una prova già severa per natura. L’edizione 2026 ha proposto due percorsi competitivi, la 50 km e la 25 km, oltre alla camminata Nordic Walking di 12 km non competitiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montanaro Trail, foto e classifiche dell’edizione 2026

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