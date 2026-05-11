Nella 36esima giornata di Serie A si sono verificati diversi episodi legati ai rigori, con penalty concessi a Milan e Roma nelle partite contro Atalanta e Parma e uno negato al Verona contro il Como. Inoltre, una squalifica di dieci giornate è stata inflitta in modo inatteso. In attesa del posticipo tra Napoli e Bologna, queste situazioni stanno attirando l’attenzione degli appassionati.

Dai penalty concessi a rossoneri e giallorossi contro Atalanta e Parma a quello negato al Verona contro i lariani: la moviola di Serie A In attesa del posticipo tra Napoli e Bologna, la 36esima giornata di Serie A ha già regalato tanti episodi da moviola. Nel posticipo tra Milan e Atalanta, rischiosa l’entrata di Leao su Scalvini: l’attaccante portoghese se la cava con il giallo. I rossoneri riaprono la partita con un rigore trasformato da Nkunku, per il fallo commesso da De Roon. Vero è che il francese allarga un po’ il piede per cercare il contatto, ma Zufferli punisce l’olandese che non tocca il pallone ed entra nello spazio di corsa di Nkunku.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, Roma, Como: caos rigori. Squalifica shock: 10 giornate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Roma-Juve e non solo: UFFICIALE: 8 giornate di squalificaRoma-Juve e non solo, sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice sportivo in merito alla 27esima giornata di Serie A conclusasi ieri con i...

Dopo l’esonero dalla Sampdoria arriva la squalifica: 10 giornate di stop per Foti e GregucciIl Tribunale Federale Nazionale della Figc ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della...

Argomenti più discussi: Juve, Milan, Como e Roma a pari punti a fine Serie A, chi va in Champions: il possibile scenario; Corsa Champions tra calendario, scontri diretti e classifica avulsa: chi è messo meglio tra Juve, Milan, Roma e Como?; Milan e Roma a pari punti, chi va in Champions League? Scontri diretti, differenza reti o spareggio, il regolamento; Volata Champions, calendari a confronto: Milan, Juve, Roma e Como, chi è favorito.

Calendario, è caos: #Juve-Fiorentina, derby di Roma, Milan e Como in contemporanea! Quando si gioca? x.com

Leao è sul mercato per tre club di Premier League, Bastoni potrebbe andare al Barcellona, e la Juventus vuole costruire una squadra immediata, l'estate della Serie A è già caos e la finestra non è nemmeno aperta. reddit