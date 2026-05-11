Durante la partita contro l'Atalanta a San Siro, Rafael Leao ha subito una squalifica e ha ricevuto numerosi fischi dai tifosi. La sua prestazione è stata caratterizzata da errori e momenti di tensione, che hanno contribuito a un risultato negativo per la squadra. La serata si è conclusa con il calo di rendimento e un clima di delusione tra i presenti.

Nelle ore più buie di questa stagione, San Siro ha emesso una sentenza che sa di definitiva. Mentre la sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta continua a bruciare, la sensazione è che il legame tra il popolo rossonero e il suo numero 10, Rafael Leao, sia arrivato a un punto di non ritorno. In una notte segnata da contestazioni verso la dirigenza, il portoghese è stato l'epicentro del malcontento in campo, simbolo di un Milan svuotato e privo di quella cattiveria necessaria per blindare l'obiettivo Champions League. Per l'attaccante portoghese classe 1999, l'incostanza cronica, l'atteggiamento e la bassa qualità delle prestazioni, sembrano aver preparato il terreno a un addio dopo 7 stagioni a Milano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leao: come ti sei ridotto? Dalla squalifica ai fischi di San Siro: un crollo che sa di addio

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Milan-Udinese 0-3, pioggia di fischi per Leao: San Siro non ha gradito la prestazione del numero 10Pioggia di fischi per Rafael Leao nella sfida della 32ª giornata di Serie A tra Milan e Udinese.

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[Matteo Moretto] L'AC Milan chiede 50 milioni di euro per Rafael Leao, che è stato offerto al Barcellona. Leao è aperto a questo trasferimento. Attualmente è un'idea considerata dal club come un'opzione alternativa, ma non è la prima opzione al momento. Non reddit

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