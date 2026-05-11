Milan in caduta libera | che diavolo è successo all’undici di Allegri?
Durante una partita importante, il tifo organizzato ha lasciato lo stadio già all’inizio del secondo tempo, lasciando il pubblico senza il sostegno abituale. La squadra di Allegri, fino a quel momento in partita, ha subito un calo evidente e si è trovata in difficoltà. Questa decisione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha fatto discutere sugli sviluppi della gara e sulla situazione della squadra in questa fase della stagione.
Non capita tutti i giorni di vedere il tifo organizzato, quello che di solito sostiene la squadra sempre e comunque, lasciare lo stadio all’inizio del secondo tempo di una gara decisiva per la stagione. D’altro canto, questo finale di stagione del Milan è tutt’altro che normale. La sconfitta con l’ Atalanta al Meazza rischia di mettere in discussione quella qualificazione alla prossima Champions che sembrava cosa già fatta poco meno di un mese fa. I rossoneri sono passati dal sognare lo scudetto della seconda stella a giocarsi l’obiettivo minimo stagionale nelle ultime due giornate dell’ennesima stagione deludente. Vediamo cosa sta succedendo a Milanello e le possibili ragioni di un’implosione impressionante.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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