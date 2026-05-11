Durante la partita tra Milan e Atalanta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, il tecnico del Milan ha commentato il gol subito alla prima occasione. Ha dichiarato che ora è necessario ottenere sei punti nelle prossime partite. La sfida si è disputata nella 36ª giornata di campionato e ha visto le due squadre affrontarsi sul campo.

Su cosa sta succedendo al Milan: "Dobbiamo recuperare energie mentali e preparare al meglio la partita di domenica". Sulla sua analisi della partita: "In questo momento alla prima occasione prendiamo gol, possiamo far meglio. In settimana vediamo come migliorare questo. Il pareggio sarebbe stato importante ma non avrebbe cambiato niente, servono sei punti". Sul direttore sportivo Igli Tare che ha parlato di ritiro prima di Genoa-Milan: "Fino a che non sappiamo quando giocheremo, poi faremo il programma della settimana". Sui margini per vedere un altro Milan: "Dobbiamo essere fiduciosi, il destino è nelle nostre mani. Non sarà facile ma dobbiamo farlo".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, Allegri: “Prendiamo gol alla prima occasione. Ora servono sei punti”

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