Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto con il Napoli, non ha intenzione di rinnovare e lascerà il club a fine stagione. Lo Sporting Lisbona si è già fatto avanti come possibile destinazione, mostrando interesse concreto per il giocatore. La trattativa tra le parti potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, mentre il calciatore si trova attualmente in fase di valutazione delle opzioni.

Juan Jesus lascia il Napoli a parametro zero al termine della stagione. Il difensore brasiliano non rinnoverà il contratto e lo Sporting Lisbona è il primo club a muoversi concretamente. Juan Jesus e lo Sporting: la mossa portoghese. Secondo il Corriere dello Sport, lo Sporting ha manifestato un interesse concreto per il brasiliano. Una scelta che presenta una certa ironia: la società portoghese ha già rapporti con il Napoli per il riscatto di Alisson Santos, valutato 16,5 milioni di euro. Juan Jesus rappresenterebbe un’occasione a costo zero per un club di profilo europeo stabile, con presenze regolari nelle coppe continentali. La carriera del difensore con gli azzurri si conclude dopo aver vinto due scudetti e una Supercoppa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Juan Jesus via a zero? C’è già una pista per il futuro

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