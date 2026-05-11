Mercato Napoli Juan Jesus via a zero? C’è già una pista per il futuro

Da spazionapoli.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto con il Napoli, non ha intenzione di rinnovare e lascerà il club a fine stagione. Lo Sporting Lisbona si è già fatto avanti come possibile destinazione, mostrando interesse concreto per il giocatore. La trattativa tra le parti potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, mentre il calciatore si trova attualmente in fase di valutazione delle opzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Juan Jesus lascia il Napoli a parametro zero al termine della stagione. Il difensore brasiliano non rinnoverà il contratto e lo Sporting Lisbona è il primo club a muoversi concretamente. Juan Jesus e lo Sporting: la mossa portoghese. Secondo il Corriere dello Sport, lo Sporting ha manifestato un interesse concreto per il brasiliano. Una scelta che presenta una certa ironia: la società portoghese ha già rapporti con il Napoli per il riscatto di Alisson Santos, valutato 16,5 milioni di euro. Juan Jesus rappresenterebbe un’occasione a costo zero per un club di profilo europeo stabile, con presenze regolari nelle coppe continentali. La carriera del difensore con gli azzurri si conclude dopo aver vinto due scudetti e una Supercoppa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

mercato napoli juan jesus via a zero c8217232 gi224 una pista per il futuro
© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Juan Jesus via a zero? C’è già una pista per il futuro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Mercato Napoli, attenzione al futuro di Lukaku, Juan Jesus, Anguissa e soprattutto Lucca e LangIl futuro di Conte al Napoli non è questione di feeling ma di bilanci e dimensione aziendale.

Leggi anche: Addio a fine stagione per Juan Jesus, il Napoli si muove sul mercato

Argomenti più discussi: Napoli, definito il futuro di Juan Jesus; Il Napoli vuole ringiovanire la difesa: si ripartirà da due difensori! – Repubblica; Napoli, il futuro Juan Jesus è deciso: le alternative future; Marchetti: Lukaku e Juan Jesus andranno via! Il Napoli pensa al vice-Hojlund.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web