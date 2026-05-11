In occasione della festa della mamma, molti politici hanno pubblicamente espresso parole di riconoscimento e affetto. Le dichiarazioni si sono concentrate sull'importanza del ruolo materno e sul valore simbolico di questa ricorrenza, sottolineando il significato di un legame che, secondo alcuni, rappresenta il dono più grande e la sfida più profonda. L'attenzione si è concentrata sui messaggi rivolti alle madri, celebrandone l'impegno e l'amore.

È proprio vero: la mamma è la mamma. La sua festa va celebrata. Anche i nostri politici lo hanno fatto. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui social un lungo post, accompagnato da una foto con sua figlia Ginevra. Tiene la piccola sulle gambe, lei la guarda e sorride. Magari pensando a quel giorno in cui le ha dato la vita e le ha sorriso la prima volta. Il messaggio del presidente è commovente, dedicato non solo alla sua mamma, ma a tutte le mamme. A quelle che come lei si danno da fare. "A quelle che corrono tutto il giorno senza fermarsi mai, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili" per usare le sue parole.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "È il dono più grande, la sfida più profonda"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MELONI E LE PAROLE TOCCANTI: IL DONO PIU GRANDE. LA SFIDA PIU PROFONDA

Notizie correlate

Festa della mamma, Meloni: “Il dono più grande e la sfida più profonda”«Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare».

Leggi anche: Giorgia Meloni, le parole toccanti: "Il dono più grande, la sfida più profonda"

Argomenti più discussi: Festa della mamma, gli auguri di Giorgia Meloni: esserlo è il dono più grande; Gli auguri di Meloni: Essere mamma è il dono e la sfida più grande; Festa della Mamma, il messaggio di Meloni sui social: Esserlo è il dono più grande, un pensiero speciale a chi è madre, a chi corre tutto il giorno senza fermarsi mai; Festa della mamma. Il messaggio di Meloni: Essere mamma è il dono più grande.

Per la Festa della Mamma, Giorgia Meloni ha condiviso sui social un messaggio molto personale dedicato alla maternità e al rapporto con la figlia Ginevra, nata nel 2016. Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita poss x.com

Demografia, dati Eurostat. EU verso il declino: -11,7% entro il 2100. Per l’Italia il calo sarà del 24%, all’inizio del nuovo secolo saremo appena 44,7 milioni reddit