Mario Biondi al Teatro della Conciliazione

Mario Biondi si prepara a esibirsi al Teatro della Conciliazione, celebrando così i suoi vent'anni di carriera nel panorama musicale internazionale. La sua voce, nota per il timbro caldo e riconoscibile nel genere soul-jazz, ha raggiunto il successo con il singolo “This is What You Are”, incluso nel suo album “Handful of Soul”. La data dell’evento rappresenta un momento di riflessione sulla sua lunga attività artistica.

Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.Mario Biondi sarà in tour nei teatri delle più importanti città italiane, facendo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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