Mario Biondi al Teatro della Conciliazione
Mario Biondi si prepara a esibirsi al Teatro della Conciliazione, celebrando così i suoi vent'anni di carriera nel panorama musicale internazionale. La sua voce, nota per il timbro caldo e riconoscibile nel genere soul-jazz, ha raggiunto il successo con il singolo “This is What You Are”, incluso nel suo album “Handful of Soul”. La data dell’evento rappresenta un momento di riflessione sulla sua lunga attività artistica.
Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.Mario Biondi sarà in tour nei teatri delle più importanti città italiane, facendo.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Mario Biondi torna al Teatro RegioQuest’anno MARIO BIONDI, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera...
Mario Biondi Live al Teatro Team di BariQuest’anno MARIO BIONDI, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera...
Argomenti più discussi: Teatro San Domenico, successo per la data zero di Mario Biondi: A Crema mi sento a casa; Atmosfere da Blue Note, con Mario Biondi è festa jazz; Eventi 5 maggio a Bologna e dintorni: Mario Biondi, la passeggiata con Comaschi; Mario Biondi al TAM Arcimboldi.
Milano, per due sere il #teatroarcimboldi di Milano è diventato il nostro tempio ? Grazie per aver cantato, ascoltato e condiviso con me questo viaggio lungo 20 anni. Domani ci vediamo a Torino, al Teatro Colosseo #mariobiondi #tour2026 @BaobabMus x.com
Martedì 19 maggio ore 21, il teatro Augusteo ospiterà Mario Biondi con 20 anni di ‘This Is What You Are’, un concerto che celebra uno dei brani più iconici del soul-jazz contemporaneo. A vent’anni dal successo che lo ha consacrato in Italia e all’estero, la vo facebook
Mario Biondi in concerto al Teatro AugusteoQuest’anno MARIO BIONDI, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera ... napolivillage.com