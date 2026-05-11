Lucía Vallejo Garay espone a Palermo | le opere della scultrice spagnola in mostra al Riso
Dal 16 maggio al 15 giugno 2026, il Riso - Museo regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo ospita la prima esposizione in Sicilia dell'artista spagnola Lucía Vallejo Garay. La mostra si tiene nella Cappella dell’Incoronata e presenta le sue sculture. La rassegna comprende diverse opere realizzate dall’artista, visibili al pubblico per un mese. La mostra rappresenta un'occasione per conoscere il lavoro di Vallejo Garay nel contesto museale palermitano.
Dal 16 maggio al 15 giugno 2026, il Riso - Museo regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo presenta, nella Cappella dell’Incoronata, la prima mostra personale in Sicilia della scultrice spagnola Lucía Vallejo Garay.La mostra, curata da Hervé Mikaeloff, propone una riflessione.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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