Lorenzo Musetti duro | A Roma scommettitori ovunque è chiaro che c'è chi gioca Dobbiamo cacciarli
Durante il torneo di Roma, il tennista Lorenzo Musetti ha espresso preoccupazioni riguardo alla diffusione delle scommesse tra i tifosi, affermando che ci sono ovunque e che alcuni giocano durante le partite. La collega Elina Svitolina ha aggiunto che molte persone seguono i match esclusivamente perché hanno scommesso, mettendo in discussione l’integrità del gioco. Entrambi hanno sottolineato la necessità di intervenire per eliminare questa pratica.
Le scommesse sono un vero problema per il tennis. Da Roma ne hanno parlato senza remore Lorenzo Musetti e Elina Svitolina: "Molti guardano le partite solo perché hanno scommesso".🔗 Leggi su Fanpage.it
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