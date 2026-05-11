Lorenzo Musetti duro | A Roma scommettitori ovunque è chiaro che c'è chi gioca Dobbiamo cacciarli

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il torneo di Roma, il tennista Lorenzo Musetti ha espresso preoccupazioni riguardo alla diffusione delle scommesse tra i tifosi, affermando che ci sono ovunque e che alcuni giocano durante le partite. La collega Elina Svitolina ha aggiunto che molte persone seguono i match esclusivamente perché hanno scommesso, mettendo in discussione l’integrità del gioco. Entrambi hanno sottolineato la necessità di intervenire per eliminare questa pratica.

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Le scommesse sono un vero problema per il tennis. Da Roma ne hanno parlato senza remore Lorenzo Musetti e Elina Svitolina: "Molti guardano le partite solo perché hanno scommesso".🔗 Leggi su Fanpage.it

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