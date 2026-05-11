Al torneo ATP di Roma, il tennista italiano ha conquistato una vittoria in poco più di un’ora contro un avversario australiano, chiudendo il match con il punteggio di 6-2, 6-0. Con questa prestazione si è qualificato per gli ottavi di finale, tornando a giocare in casa dopo aver eliminato l’avversario nei primi due set. La cronaca della partita si conclude qui, ringraziando i lettori per aver seguito la diretta.

17.16 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di giornata a tutti! 17.15 La giornata italiana al Foro Italico non finisce qui visto che, alle 19.00, Flavio Cobolli proverà a raggiungere Pellegrino, Musetti, Darderi e Sinner agli ottavi di finale della competizione di casa e lo farà affrontando lo specialista della terra battuta Tirante. 17.11 Sinner chiude il match con 20 vincenti e 12 errori non forzati, mentre l’australiano di vincenti ne piazza solo 7 rispetto ai 21 errori non forzati sparsi nei due set disputati. L’azzurro vince 18 punti su 23 con la prima palla, ottenendo quinti il 78% di realizzazione con questo colpo mentre il suo avversario chiude al 55% e un rapporto di 11 su 20: sulla seconda Sinner trova il 73% rispetto al pessimo 27% di Popyrin.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 6-2 6-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro annienta l’australiano e torna agli ottavi nel torneo di casa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Berrettini-Popyrin 2-6, 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro esce di scena subito nel torneo di casa

LIVE Sinner-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il n.1 trova il redivivo australianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik...

Argomenti più discussi: Sinner-Popyrin vale gli ottavi di finale: quando e dove vederla; Sinner-Popyrin: orario, diretta e dove in tv e streaming gli Internazionali d'Italia in tempo reale; Popyrin, chi è l'avversario di Sinner a Roma; Sinner-Popyrin su TV8 in chiaro oggi? Orario d’inizio, programma, streaming.

Siete pronti per vivere un pomeriggio di grande tennis? Gli Internazionali BNL d’Italia vi aspettano su Tv8 Dalle 15:00 LIVE non perdetevi la sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin. x.com

Sinner è il giocatore più giovane ad aver collezionato finali in tutti gli attuali tornei ATP Masters 1000. reddit

LIVE Sinner-Popyrin 6-2 6-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro annienta l’australiano e torna agli ottavi nel torneo di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.08 Dominio totale del primatista mondiale che in poco più di un'ora chiude il match contro un confuso ... oasport.it