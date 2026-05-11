Al torneo di Roma, nel match tra Pellegrino e Tiafoe, l’azzurro ha vinto il primo set al tie-break e si trova ora in vantaggio nel secondo, con il punteggio di 4-1. Tiafoe ha tentato di avvicinarsi alla rete, ma ha commesso un errore di diritto. La partita continua con Pellegrino in posizione favorevole, mentre il pubblico segue con attenzione gli scambi in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Passeggiata verso la rete di Tiafoe. Meno sei! Seconda 0-15 Gratuito steccando di dritto. Meno sette. Qui c’è da tenere la palla in campo! 4-1 Sulla riga, incredibile! E’ il torneo di Andrea Pellegrino. Rovescio in cross sulla riga fulminante. A-40 Prima vincente. 40-40 Palla corta americana, contro smorzata e recupero vincente di Tiafoe. A-40 Sooooooootterra il dritto in palleggio Tiafoe. 40-40 Rara occasione in cui di dritto ha fatto male coi piedi in campo Tiafoe. A-40 Graaaaaaatuito di rovescio dell’americano! 40-40 ACE! 40-A Gran risposta di rovescio di Tiafoe e chiude a rete. 40-40 In rete il rovescio difensivo dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pellegrino-Tiafoe 7-6, 4-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro è a meno due

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