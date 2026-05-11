LIVE Pellegrino-Tiafoe 7-6 2-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | succede di tutto azzurro avanti suo malgrado dopo 70? di gioco

Al torneo di Roma, nel match tra Pellegrino e Tiafoe, il primo set si è concluso 7-6 e il secondo è in corso con l'azzurro in vantaggio 2-0. La partita è molto combattuta, con scambi lunghi e un game particolarmente intenso che si trascina oltre i 70 colpi. Nel frattempo, si susseguono passaggi di aerei sopra il campo, creando un’atmosfera rumorosa e movimentata.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta vincente. Non finisce più questo game. Inoltre continuano a passare aerei a raffica. A-40 Ritmo clamoroso tenuto dai due nello scambio. Alla fine cede di rovescio Tiafoe, pazzesco, non ha armi. 40-40 Spinge per la prima volta nel match col dritto Tiafoe e fa punto. A-40 Grandissimo rovescio stretto di Pellegrino che poi, non si sa come, si complica la vita da mezzo centimetro dalla rete ma comunque chiude. 40-40 Riga di dritto presa da Pelle, poi la palla corta! Seconda 30-40 Tiafoe non spinge mai, neanche quando ha il dritto buono. Purtroppo lo slice di Pellegrino in palleggio è in rete però.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pellegrino-Tiafoe 7-6, 2-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: succede di tutto, azzurro avanti suo malgrado dopo 70? di gioco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per continuare a sognare dopo Bellucci!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:15 Iniziata in questo momento la sfida tra Bellucci e Landaluce, poi Pelle! Buon giorno amici di OA... LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per continuare a sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte il... Argomenti più discussi: LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per continuare a sognare dopo Bellucci!; Pellegrino sfrutta il ritiro di Fils! 4-0 e bandiera bianca, l'azzurro è al 3° turno; Sogno main draw per Basiletti, Urgesi, Pellegrino e Bondioli; Diretta Tiafoe - Pellegrino (Internazionali BNL d'Italia). George Pellegrino - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Pellegrino-Tiafoe 7-6, 2-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: succede di tutto, azzurro avanti suo malgrado dopo 70? di giocoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Sotto la rete il dritto di Andre. Peccato! Altra seconda, occhio! 15-15 Gratuito di dritto di Pellegrino ... oasport.it