LIVE Bellucci-Landaluce 4-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 1° set
Sul centrale di Roma si sta giocando il match tra due tennisti, con il punteggio momentaneo di 4-4 nel primo set. Durante lo scambio, uno dei giocatori ha tentato un rovescio lungolinea che si è fermato a metà rete, mentre l’altro ha risposto con un colpo profondo costringendo il rivale a indietreggiare e colpire un dritto che è finito in rete. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 Si ferma a metà rete il rovescio lungolinea dello spagnolo Seconda 40-A Risposta profonda dello spagnolo che costringe l’italiano a colpire il dritto indietreggiando con la palla che si ferma in rete. 40-40 Risposta vincente di Landaluce 40-30 Servizio al corpo che termina sulla riga e dritto dalla parte opposta per Bellucci che scende a rete senza aver bisogno di giocare lo smash Seconda 30-30 Buona risposta dello spagnolo. In rete il colpo in uscita dal servizio di Bellucci 30-15 Lunga la risposta di dritto di Landaluce. 15-15 Doppio fallo. 15-0 In rete la risposta di rovescio di Landaluce.🔗 Leggi su Oasport.it
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