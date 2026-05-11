LIVE Bellucci-Landaluce 4-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 1° set

Sul centrale di Roma si sta giocando il match tra due tennisti, con il punteggio momentaneo di 4-4 nel primo set. Durante lo scambio, uno dei giocatori ha tentato un rovescio lungolinea che si è fermato a metà rete, mentre l’altro ha risposto con un colpo profondo costringendo il rivale a indietreggiare e colpire un dritto che è finito in rete. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 Si ferma a metà rete il rovescio lungolinea dello spagnolo Seconda 40-A Risposta profonda dello spagnolo che costringe l’italiano a colpire il dritto indietreggiando con la palla che si ferma in rete. 40-40 Risposta vincente di Landaluce 40-30 Servizio al corpo che termina sulla riga e dritto dalla parte opposta per Bellucci che scende a rete senza aver bisogno di giocare lo smash Seconda 30-30 Buona risposta dello spagnolo. In rete il colpo in uscita dal servizio di Bellucci 30-15 Lunga la risposta di dritto di Landaluce. 15-15 Doppio fallo. 15-0 In rete la risposta di rovescio di Landaluce.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Landaluce 4-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 1° set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Bellucci-Landaluce 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima al corpo, dritto in contropiede e smorzata per Landaluce che segue il gioco a rete e chiude con... LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA: equilibrio nel 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 La risposta di dritto di Etcheverry si ferma in rete. Argomenti più discussi: LIVE Bellucci-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: senza paura contro la ex-promessa spagnola; Diretta Bellucci - Landaluce (Internazionali BNL d'Italia); RECAP! Day 5: Fonseca fuori al debutto! Out Shelton; ATP Roma 2026, 3° turno: analisi e precedenti di Bellucci-Landaluce e Tiafoe-Pellegrino. Rassegna un po' cosi #DanieleAzzolini #MarcoBo #RobertoBertellino #GianlucaStrocchi @tuttosport 10/05/2026 #IBI26 #Jannik #Sinner #Ofner #Cobolli #Bellucci #Paolini #Sabalenka x.com