L' istituto Di Marzio-Michetti accoglie studenti bulgari per uno scambio ?s?cuola Erasmus+ | formazione territorio e cittadinanza europea al centro dell’esperienza

Da ilpescara.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescara si svolge uno scambio scolastico tra studenti bulgari e italiani promosso da Futura Mobility & Consulting. Sono coinvolti 36 studenti e docenti provenienti dalla 137ª scuola secondaria di Sofia e dalla 10ª scuola superiore di Trayanov. L'iniziativa si inserisce nel progetto Erasmus+, che mette al centro formazione, territorio e cittadinanza europea. La collaborazione mira a favorire scambi culturali tra le due realtà scolastiche.

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Pescara si conferma punto di riferimento per la mobilità internazionale grazie allo scambio scolastico promosso da Futura Mobility & Consulting, che ha visto protagonisti 36 tra studenti e docenti della 137th Secondary School “Angel Kanchev” di Sofia e della 10th High School “Teodor Trayanov”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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