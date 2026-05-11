L’Inter ha vinto all’Olimpico contro la Lazio, in un match valido per il campionato. La partita è stata un’anteprima della finale di Coppa Italia prevista per il 13 maggio. Durante l’incontro, alcuni giovani giocatori hanno spiccato per le loro prestazioni, tra cui Sucic e Mosconi. La squadra ha concluso il match con un risultato positivo, confermando il suo stato competitivo dopo aver conquistato lo scudetto.

L’ Inter, fresco di scudetto, ha battuto la Lazio all’Olimpico in quella che è stata un’anteprima della finale di Coppa Italia del 13 maggio. I campioni d’Italia infatti, hanno sbaragliato i padroni di casa con un 3-0 che ha infiammato gli animi dei tifosi. Artefici del successo sono stati: Lautaro Martinez, che ha sbloccato la partita dopo appena sei minuti, Petar Sucic che ha brillato sotto il cielo romano e Mkhitaryan, ormai certezza per la squadra. Petar Sucic: il silenzioso asso nella manica dei nerazzurri. Tra i protagonisti della serata, Petar Sucic conquista un posto d’onore. Il bosniaco, naturalizzato croato, alla sua prima stagione con l’Inter ha infatti dimostrato talento e capacità tattica, sbloccando spesso il risultato.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter si prende l’Olimpico: da Sucic a Mosconi, la nuova generazione brilla in campo

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Il Cagliari gioca un buon 1° tempo, ma l'Inter nel giro di 4 minuti si prende la vittoria grazie ai gol di Marcus Thuram e Nicolò Barella. Nel recupero arriva anche la splendida rete di Zieli?ski a chiudere la gara. Per gli uomini di Chivu è il 3° successo consecutivo x.com

[Post-Match Discussion Thread] Lazio 0:3 Inter (Serie A, Matchday 36) reddit