Lega Fiorenzuola Andrea Pezzani riconfermato alla guida della sezione

Il congresso della sezione della Lega di Fiorenzuola si è aperto con un minuto di silenzio in memoria di Umbero Bossi, a cui hanno partecipato militanti e sostenitori. Durante l'incontro, è stata annunciata la riconferma di Andrea Pezzani come responsabile della sezione. L'evento ha visto la presenza di diverse persone legate al movimento e si è svolto in un clima di confronto e partecipazione.

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