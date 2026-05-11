Lega Fiorenzuola Andrea Pezzani riconfermato alla guida della sezione
Il congresso della sezione della Lega di Fiorenzuola si è aperto con un minuto di silenzio in memoria di Umbero Bossi, a cui hanno partecipato militanti e sostenitori. Durante l'incontro, è stata annunciata la riconferma di Andrea Pezzani come responsabile della sezione. L'evento ha visto la presenza di diverse persone legate al movimento e si è svolto in un clima di confronto e partecipazione.
Si è aperto con minuto di silenzio per Umbero Bossi il congresso della sezione della Lega di Fiorenzuola he ha visto la partecipazione di militanti e sostenitori. L’assemblea ha riconfermato Andrea Pezzani alla guida della sezione, mentre sono stati eletti nel direttivo Elena Grilli (assessore a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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