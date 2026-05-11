Le notizie di scienza della settimana

Questa settimana nel campo della scienza si sono susseguite notizie su studi riguardanti gli effetti della psilocibina e del caffè, oltre a un approfondimento su un trattato mai concluso sulle pandemie. Sono stati pubblicati anche nuovi ipotesi e analisi su vari aspetti delle attuali sfide sanitarie globali. Le informazioni forniscono uno sguardo aggiornato sui progressi e le aree di ricerca in corso.

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Gli effetti della psilocibina e quelli del caffè, un trattato mancato sulle pandemie, un’ipotesi per i viaggi interstellari: l’attualità scientifica, in breve Leggi.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le notizie di scienza della settimana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le Notizie Scientifiche Più Pazze del 2025 Argomenti più discussi: Le notizie di scienza della settimana; Tutto pronto a Calci per la prima Festa della scienza; Vietato dire Non puoi capirlo. La scienza per tutti all'Internazionale Kids, aiuta (anche) ad affrontare l'ecoansia; Antartica, ovvero l’epistemologia della scienza. Le notizie di scienza della settimana - Internazionale x.com I data center stanno prosciugando il mondo, creando problemi a intere comunità reddit Con Scienza e Virgola Trieste si conferma capitale dell'editoria scientificaLa 10/a edizione di Scienza e Virgola, quest'anno sul tema Umano, conferma Trieste capitale italiana dell'editoria scientifica. (ANSA) ... ansa.it