Dopo che l’Iran ha risposto alla proposta diplomatica avanzata dall’amministrazione statunitense e che il presidente ha commentato la risposta definendola “totalmente inaccettabile”, la dinamica delle trattative si è spostata. La situazione non riguarda più soltanto il dialogo tra le due parti, ma anche le scelte interne del paese e le sue strategie future. La questione si concentra ora su come Teheran gestirà le proprie posizioni e la propria politica estera in questo momento di tensione.

Dopo che Teheran ha risposto alla proposta diplomatica avanzata dal presidente Donald Trump — e dopo che Trump ha definito tale risposta “totalmente inaccettabile” — la questione centrale non è più soltanto se i negoziati continueranno oppure no. Il vero interrogativo è se anni di pressione coercitiva stiano modificando in profondità il comportamento politico e strategico della Repubblica islamica. I prezzi del petrolio sono immediatamente saliti dopo il rigetto americano della risposta iraniana, dimostrando quanto rapidamente l’ambiguità diplomatica possa trasformarsi in pressione economica e instabilità dei mercati. Ma il punto più importante è un altro.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La vera trattativa dell’Iran è con sé stesso. Ecco perché

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Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora

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