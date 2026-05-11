La Svezia dice addio ai tablet in classe | Troppi schermi danneggiano la lettura D’Avenia approva | Ripristiniamo il diario

Da orizzontescuola.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Svezia, quest’anno scolastico segna una novità: nelle classi non vengono più utilizzati tablet o altri dispositivi digitali, secondo una decisione ufficiale. Questa scelta nasce dalla considerazione che l’uso eccessivo di schermi potrebbe influire sulla capacità di lettura degli studenti. La decisione ha incontrato il sostegno di alcuni docenti e autori di libri per ragazzi, che hanno auspicato un ritorno a metodi più tradizionali di insegnamento.

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L'anno scolastico in Svezia è contraddistinto dall'assenza di dispositivi digitali che per anni avevano popolato i banchi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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