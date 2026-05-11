Elly Schlein ha dichiarato che l’Italia sta diventando sempre più povera, precaria e senza futuro. La critica si rivolge alla gestione politica attuale, sostenendo che il paese attraversa una fase di difficoltà economica e sociale. La leader della sinistra ha espresso queste opinioni durante un intervento pubblico, senza riferimenti diretti a fatti specifici o dati ufficiali, focalizzandosi invece sulla situazione generale del paese.

Gentile direttore, Elly Schlein continua a ripetere che l'Italia sarebbe un Paese sempre più povero, precario, disoccupato, senza futuro. Lo ha detto ancora pochi giorni fa in un'intervista a «Repubblica». Eppure proprio in queste ore l'Istat certifica che il rischio povertà in Italia è ai minimi storici. Anche l'occupazione cresce e il governo Meloni, piaccia o no, è uno dei più longevi degli ultimi decenni. A questo punto mi chiedo: dov'è la verità? Nei dati oppure nella propaganda politica? Giuseppe Agnesi Caro Giuseppe, la verità sta nei numeri. E i numeri hanno un pregio enorme: non votano, non fanno comizi, non partecipano ai talk show, non si commuovono davanti agli slogan.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra non accetta che la Meloni sia capace

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Argomenti più discussi: Vincenzo De Luca attacca Sinistra Per Israele: Silenzio sconvolgente su Gaza e Flotilla, vigliaccheria e opportunismo alimentano l’antisemitismo; L’assist del governo Meloni alla sinistra; Montaruli (Fdl): Dati Eurostat tomba delle bugie della sinistra. Con governo Meloni povertà ai minimi storici; Padellaro: Campo largo? Non hanno un candidato premier, né un programma, non sanno neppure chi sono. Con loro Meloni dorme sonni tranquilli.

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