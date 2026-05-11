La Scala Confalonieri | Il mio ricordo da bambino

Un ricordo d'infanzia legato a un'esperienza teatrale si intreccia con un passaggio di un noto direttore d'orchestra. A nove anni, era presente dietro le quinte di un evento, e il suo unico ricordo riguarda il passaggio di un celebre maestro sul palco. Non ricorda altro del programma dell'evento e il suo pensiero si concentra su quel momento specifico.

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