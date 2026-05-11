La Scala Confalonieri | Il mio ricordo da bambino
Un ricordo d'infanzia legato a un'esperienza teatrale si intreccia con un passaggio di un noto direttore d'orchestra. A nove anni, era presente dietro le quinte di un evento, e il suo unico ricordo riguarda il passaggio di un celebre maestro sul palco. Non ricorda altro del programma dell'evento e il suo pensiero si concentra su quel momento specifico.
“Mi ricordo di essere venuto, avevo nove anni, ed ero dietro il palco. Mi ricordo solo Toscanini che è passato, il programma non me lo ricordo”. A dirlo è Fedele Confalonieri, presidente di Fininvest, al suo arrivo al teatro Alla Scala per la cerimonia degli 80 anni dal concerto di riapertura, diretto da Arturo Toscanini, dopo la ricostruzione dell’edificio distrutto dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
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