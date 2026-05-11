La sanità modenese cerca infermieri e lo fa anche con l' orientamento scolastico
In occasione della Giornata Mondiale dell’Infermiere, che si celebra domani, le aziende sanitarie della provincia di Modena hanno avviato un progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori. L’obiettivo è offrire loro informazioni sulla professione infermieristica, permettendo un approfondimento diretto tramite incontri e attività dedicate. Questa iniziativa mira a facilitare la scelta di un percorso di studi in ambito sanitario.
In avvicinamento alla Giornata Mondiale dell’Infermiere, in programma domani, martedì 12 maggio, le aziende sanitarie modenesi hanno avviato un percorso affinché gli studenti delle scuole secondarie superiori possano conoscere meglio questa professione e poter valutare con maggiori elementi se.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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