La sanità modenese cerca infermieri e lo fa anche con l' orientamento scolastico

In occasione della Giornata Mondiale dell’Infermiere, che si celebra domani, le aziende sanitarie della provincia di Modena hanno avviato un progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori. L’obiettivo è offrire loro informazioni sulla professione infermieristica, permettendo un approfondimento diretto tramite incontri e attività dedicate. Questa iniziativa mira a facilitare la scelta di un percorso di studi in ambito sanitario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui