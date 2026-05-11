La Roma non muore mai | Malen come Lukaku nel 2023

Durante una partita al Tardini, la squadra ospite ha vinto con due gol segnati negli ultimi minuti, al 94° e al 101°, ribaltando il risultato dopo essere stata in svantaggio. I giocatori di Gasperini sono riusciti a ottenere i tre punti in modo sorprendente, lasciando i tifosi della squadra di casa con l’impressione di aver assistito a un evento da film d’azione. La partita si è conclusa con un finale emozionante e inatteso.

Con il finale del Tardini al tifoso della Roma è sembrato di vivere un film d’azione, ma nonostante l’incredulità “a caldo” è tutto vero: gli uomini di Gasperini hanno portato a casa i tre punti con due gol ribaltando il match al minuto 94 e 101. “ Una cosa mai vista ” verrebbe da dire e invece una situazione molto simile capitò proprio qualche anno fa all’ Olimpico, contro il Lecce, quando a stravolgere l’esito della partita furono Azmoun e Lukaku. Sotto al 90?, poi la rimonta “impossibile”. Il 2-1 di Keita aveva tutta l’aria di essere il gol vittoria con il Tardini in festa e la Roma che subiva, ancora una volta, una rimonta nei minuti finali del match, ma i giallorossi non hanno abbassato la testa, trovando le energie per portare a casa i tre punti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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