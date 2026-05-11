La Nazionale di volley femminile torna a Novara | il 15 maggio test con la Francia
Il 15 maggio il Pala Igor di Novara ospiterà un test tra la nazionale italiana femminile di volley e la Francia. Per il terzo anno consecutivo, il palazzetto sarà teatro di un evento che segna l'inizio della stagione per la squadra allenata da Julio Velasco. La partita rappresenta un momento di preparazione prima di impegni più ufficiali.
Il grande volley torna a Novara.Per il terzo anno consecutivo, infatti, il Pala Igor terrà a battesimo la stagione della nazionale italiana femminile allenata da Julio Velasco. Una tradizione avviata proprio dopo l'arrivo in panchina del tecnico argentino, che nel 2024 ha dato il via a un ciclo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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