La mostra 137 | chi è che chiama dall’Universo? a Spazio5

Venerdì 22 maggio apre a Spazio5 una nuova mostra fotografica intitolata “137: chi è che chiama dall’Universo?”. L’esposizione presenta le immagini realizzate dall’autore conosciuto con lo pseudonimo “Anam”, un termine che deriva dal sanscrito e significa “senza nome”. La sede dell’evento si trova in via Crescenzio 99d, dove verranno esposte le opere dell’artista.

Venerdì 22 maggio a Spazio5 (via Crescenzio 99d) sarà inaugurata la mostra fotografica “137: chi è che chiama dall’Universo?” con le fotografie dell’autore “Anam”, nome d’arte che proviene dal sanscrito “senza nome”. L’esposizione sarà composta da ventuno fotografie accompagna da ventuno poesie.🔗 Leggi su Romatoday.it

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