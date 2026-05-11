La cultura viaggia in metropolitana | letture performance e Green Point tra Porta Nuova e Lingotto
Durante il Salone Internazionale del Libro, Torino ha organizzato eventi culturali nelle stazioni della metropolitana tra Porta Nuova e Lingotto. Sono state allestite aree dedicate alla lettura, spettacoli dal vivo e un punto informativo dedicato al rispetto dell’ambiente. Questa iniziativa mira a integrare le attività culturali con la mobilità sostenibile, coinvolgendo i pendolari e i visitatori nei diversi momenti dell’evento.
In occasione del Salone Internazionale del Libro, Torino sperimenta un nuovo modo di connettere i luoghi della cultura attraverso la mobilità sostenibile. Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 debutta "METRO di CULTURA - La cultura corre sul filo della metro", un progetto ideato dall’associazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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