La cultura viaggia in metropolitana | letture performance e Green Point tra Porta Nuova e Lingotto

Da torinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Salone Internazionale del Libro, Torino ha organizzato eventi culturali nelle stazioni della metropolitana tra Porta Nuova e Lingotto. Sono state allestite aree dedicate alla lettura, spettacoli dal vivo e un punto informativo dedicato al rispetto dell’ambiente. Questa iniziativa mira a integrare le attività culturali con la mobilità sostenibile, coinvolgendo i pendolari e i visitatori nei diversi momenti dell’evento.

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In occasione del Salone Internazionale del Libro, Torino sperimenta un nuovo modo di connettere i luoghi della cultura attraverso la mobilità sostenibile. Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 debutta "METRO di CULTURA - La cultura corre sul filo della metro", un progetto ideato dall’associazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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