La coralità piemontese protagonista alla Chiesa di Santa Maria di Avigliana | torna la rassegna Iter Vocis
Domenica 17 maggio 2026, alle ore 16.30, la Chiesa di Santa Maria ospiterà l'edizione annuale di "Iter Vocis", la rassegna corale promossa dall'Associazione Cori Piemontesi (ACP). L'evento nasce con l'intento di valorizzare il patrimonio musicale del territorio, offrendo un momento di incontro.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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