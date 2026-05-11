La città di Bari nella gestione di Aqp | verso un nuovo passaggio in Consiglio comunale

A Bari si avvicina la discussione in Consiglio comunale sull’adesione della città a una nuova società legata alla gestione di Acquedotto Pugliese. La decisione riguarda un passaggio importante nella governance del servizio idrico locale. La delibera sarà sottoposta al voto dei consigliere nelle prossime sedute, segnando una tappa significativa nel percorso di riorganizzazione della gestione delle risorse idriche nel capoluogo pugliese.

Si avvicina il Consiglio comunale con cui sarà votata l'adesione della città di Bari alla nuova società veicolo con cui trasformare la governance di Acquedotto Pugliese. Un passaggio importante per far entrare tutti i comuni della regione nell'azionariato di Aqp, dando piena attuazione alla norma.🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Verso il Consiglio comunale sul Piano Casa. Il centrodestra: "Rischio blocco edilizia a Bari"Le critiche di Carrieri, Patruno e Viggiano: "Mon si capisce chi sia il regista dell'operazione.

Verso il Consiglio comunale sulle norme urbanistiche. Il centrodestra al sindaco: "Così si blocca la città"Le opposizioni annunciano ostruzionismo nella seduta di lunedì prossimo: "Le delibere sono dannose per le imprese e il futuro di Bari" A Palazzo di...

Argomenti più discussi: Interventi di manutenzione straordinaria, indisponibilità temporanea del portale Egov lunedì 4 maggio; La città di Bari sta sprofondando in una sanguinosa guerra tra clan; San Nicola 2026: Bari si prepara alla Sagra. Ecco il piano straordinario di viabilità e sosta; Il Castello Svevo di Bari si tinge de I colori di San Nicola. Le bottiglie della manna tra arte e devozione.

Dal 7 al 9 maggio Bari celebra San Nicola, patrono della città. Peccato che ci sia un tempo inclemente, ma questo non ha impedito a migliaia di fedeli e pellegrini di partecipare alle celebrazioni. #SanNicola #Bari x.com

Vivere a Bari con 2500€ netti/mese e casa di proprietà (Famiglia di 4) reddit

Allarme sicurezza, imprese e cittadini sicuri: «Bari ormai ha gli anticorpi. La città non tornerà indietro»«Bari che non vuole abbandonarsi alla violenza e tornare indietro». Non solo nelle parole dell’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano, ... quotidianodipuglia.it