Nella giornata di calcio di oggi, il Milan di Allegri ha subito una sconfitta in casa contro l’Atalanta, scivolando in classifica. Nel frattempo, la Juventus di Spalletti ha conquistato punti importanti, salendo al terzo posto. La partita tra le due squadre ha avuto un impatto diretto sulla posizione in classifica di entrambe, con la Juventus che ha approfittato della sconfitta del Milan.

Il Milan di Allegri crolla in casa contro l’Atalanta e la Juventus di Spalletti si trova improvvisamente al terzo posto in classifica. 10 punti recuperati dai bianconeri. L’attuale scenario del campionato sta restituendo ai tifosi della Juventus un’immagine che sa di rivincita e di profondo cambiamento gerarchico: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti supera Allegri: il Milan è crollato

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