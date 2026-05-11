Juventus incontro con il padre di Vlahovic | si gioca il rinnovo
Nella giornata di oggi si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Juventus e il padre di Vlahovic per discutere del possibile rinnovo del contratto dell’attaccante. La trattativa si concentra sulla cifra che Vlahovic dovrebbe accettare per rinunciare ai attuali 12 milioni di euro annui. Intanto, alcuni club europei hanno già manifestato interesse e stanno monitorando da vicino la situazione del calciatore.
? Punti chiave Quanto deve accettare Vlahovic per rinunciare ai 12 milioni attuali?. Quali club europei stanno già monitorando la situazione del serbo?. Come influirà la pressione di Spalletti sulla trattativa con il padre?. Perché il calciatore preferisce valutare offerte da Bayern e Barcellona?.? In Breve Stipendio attuale del serbo pari a 12 milioni di euro a stagione.. Interesse concreto di Bayern Munich e Barcelona per il calciatore.. Spalletti punta sulla centralità del numero 9 per il progetto sportivo.. Vlahovic ha segnato contro il Lecce il 9 maggio 2026.. I dirigenti della Juventus incontreranno il padre di Dusan Vlahovic nei prossimi giorni per discutere i dettagli decisivi riguardanti il rinnovo contrattuale del calciatore serbo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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