Juventus il primo piano di Spalletti è iconico

Il primo piano di Luciano Spalletti al minuto 71 durante la partita è diventato rapidamente virale sui social media. L’immagine mostra il suo volto in modo chiaro e dettagliato, catturando un'espressione intensa. Questo scatto ha attirato l’attenzione di molti spettatori e appassionati di calcio, che lo hanno condiviso e commentato online. La scena si è diffusa in poche ore, diventando uno dei momenti più discussi della giornata.

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Il primo piano di Luciano Spalletti al minuto 71 è diventato virale e riassume molto del momento che sta vivendo la Juventus. Il volto della severità: Spalletti e il realismo juventino. L’immagine di Luciano Spalletti scuro in volto al 71° minuto di Lecce-Juventus L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il primo piano di Spalletti è iconico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A Notizie correlate Juventus: il piano di SpallettiLuciano Spalletti ha chiarito le priorità per il futuro della Juventus: tutto parte dal rinnovo di Dusan Vlahovi?. Argomenti più discussi: Calcio: Juventus-Verona 1-1; Juventus, il bomber del futuro arriva dal Bologna: uno scambio sul piatto; Colpo Alisson: la Juve pronta a chiudere: il piano per riportarlo in Italia; Lecce-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Primo piano di un'intensità da Oscar per Luciano Spalletti durante Lecce Juve Il tecnico rompe la quarta parete guardando dritto in camera La domanda è: a cosa stava pensando in quel momento? x.com [alex_crook] Fonti italiane suggeriscono che la Juventus stia proseguendo per Alisson, con il #LFC che sta valutando potenziali opzioni per il portiere. Maggiori informazioni qui con @JacobsBen reddit Genoa, manita dalla Juventus: Criscito jr trova il diciottesimo gol stagionaleIl Genoa esce sconfitto dalla partita esterna a Vinovo, contro la Juventus. Manita dei bianconeri, a segno per i rossoblù Criscito jr: video ... pianetagenoa1893.net