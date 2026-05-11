Juventus il primo piano di Spalletti è iconico
Il primo piano di Luciano Spalletti al minuto 71 durante la partita è diventato rapidamente virale sui social media. L’immagine mostra il suo volto in modo chiaro e dettagliato, catturando un'espressione intensa. Questo scatto ha attirato l’attenzione di molti spettatori e appassionati di calcio, che lo hanno condiviso e commentato online. La scena si è diffusa in poche ore, diventando uno dei momenti più discussi della giornata.
Il primo piano di Luciano Spalletti al minuto 71 è diventato virale e riassume molto del momento che sta vivendo la Juventus. Il volto della severità: Spalletti e il realismo juventino. L’immagine di Luciano Spalletti scuro in volto al 71° minuto di Lecce-Juventus L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A
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