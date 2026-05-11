Isola | Trivellizzi presenta il piano Isola 5000 per i residenti

Un nuovo piano chiamato Isola 5000 è stato presentato per incentivare il trasferimento di residenti nel paese. Il progetto prevede alcuni incentivi economici destinati alle famiglie che decidono di stabilirsi nel territorio. Sono stati definiti specifici benefici e agevolazioni per chi sceglie di trasferirsi, con l’obiettivo di attrarre nuovi abitanti e rivitalizzare la comunità locale. La proposta è stata comunicata agli abitanti e alle autorità competenti.

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? Punti chiave Come può il piano Isola 5000 riportare nuovi abitanti in paese?. Quali incentivi economici sono previsti per le famiglie che si trasferiscono?. Come verranno usati i fondi ottenuti dalla gestione delle risorse idriche?. Chi gestirà i servizi di prossimità attraverso le nuove cooperative di comunità?.? In Breve Piano Isola 5000 punta a riportare la popolazione a 5.000 abitanti tramite incentivi.. Paola Chiavoni propone agevolazioni fiscali e contributi per abbonamenti trasporti studenti.. Angelina Di Marco punta su cooperative di comunità e Consulta delle Associazioni.. Piergiorgio Possenti propone indennizzi Ruzzo Reti per abbassare l'addizionale IRPEF comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isola: Trivellizzi presenta il piano Isola 5000 per i residenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’isola greca che isola lo stoccaggio di CO2Decarbonizzazione Thassos, proteste contro un impianto per stoccare la CO2 che sostituirà una piattaforma petrolifera in mezzo all’Egeo: «Noi viviamo... Costiera Amalfitana, a Erchie nuova isola ecologica per i residenti temporaneiA partire dal 27 aprile, nel borgo di Erchie, il Comune di Maiori attiverà una nuova isola ecologica digitalizzata per il conferimento diretto dei...