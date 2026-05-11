Internazionali Roma 2026 Buonfiglio | Prezzi alti? Spettacolo deve essere pagato

Durante la presentazione del Golden Gala allo stadio Olimpico di Roma, il presidente del Coni ha commentato i recenti aumenti dei prezzi dei biglietti per gli Internazionali di Roma 2026, affermando che il costo più elevato è legato alla qualità dello spettacolo offerto. Le dichiarazioni sono arrivate a margine dell’evento, senza ulteriori commenti o dettagli sulle eventuali motivazioni dietro i rincari.

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Home > Sport > Tennis > Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine della presentazione del Golden Gala allo stadio Olimpico di Roma, si è espresso in merito alle polemiche sui rincari di prezzo dei biglietti degli Internazionali di Roma 2026. “È una legge di mercato, un evento devi anche coprirlo con le spese. Deve essere sostenibile“, ha dichiarato. “Però evidentemente stiamo entrando in un meccanismo dove lo spettacolo deve essere pagato“, ha aggiunto Buonfiglio. Olimpiadi 2036, Buonfiglio: "Candidare l'Italia? Se c'è condivisione noi siamo pronti" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Buonfiglio: "Prezzi alti? Spettacolo deve essere pagato" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Internazionali Roma 2026, Buonfiglio: Prezzi alti Spettacolo deve essere pagato Notizie correlate "Carlos Alcaraz deve essere pagato più di Jannik Sinner": sfregio all'italianoLe cifre investite dall’Atp 500 di Doha per assicurarsi Carlos Alcaraz e Jannik Sinner — 1,2 milioni di dollari (1,02 milioni in euro) ciascuno solo... Internazionali di Tennis Roma 2026: biglietti, prezzi e come comprarliÈ ufficialmente partita la corsa ai biglietti per gli Internazionali BNL d’Italia 2026, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. Argomenti più discussi: Mattarella incontra il tennis italiano: Protagonisti nel mondo. FOTO; Italtennis al Quirinale, Mattarella esalta gli azzurri: Un esempio per tutti, protagonisti nel mondo; Zanardi: Buonfiglio, 'perdiamo un grande uomo e un grande campione'; Tennis, Mattarella: Aspetto successi a Roma, dove andrò di persona. Non sono un talismano ma... Internazionali Bnl Italia ?? @CorSport 5/05/2026 #Sinner #Musetti #Cobolli #Berrettini #Paolini #Cocciaretto #Grant #Errani #IBI26 x.com Biglietti Internazionali Roma 2026, Buonfiglio: «Prezzi alti? Spettacolo deve essere pagato»Il dibattito sui prezzi dei biglietti degli IBI 2026 continua ad accendere le polemiche tra appassionati di tennis e tifosi. A intervenire sul tema è stato il presidente del Coni ... ilmessaggero.it