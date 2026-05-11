L'Inter si trova a dover gestire la situazione di un centrocampista in scadenza di contratto, che ha un ruolo centrale nel sistema di gioco allenato da Chivu. La società sta valutando le opzioni per il futuro del calciatore, considerando anche possibili strategie di mercato che potrebbero coinvolgere il suo eventuale rinnovo o una cessione. La questione è al centro delle attenzioni per le prossime decisioni del club.

Trattasi di storia parecchio nota: i muscoli del polpaccio sono delicati, e quando si presenta un problemino anche apparentemente di poco conto diventa prioritario non stressare nulla per evitare strascichi peggiori. Ecco perché Hakan Calhanoglu, che ha un Mondiale da giocare con il ruolo di protagonista con la Turchia ed uno scudetto già in tasca, non verrà rischiato da Chivu all'Olimpico contro la Lazio. Hakan ha saltato la sfida di campionato, ma è molto probabile che non giocherà neppure la finale di Coppa Italia in programma mercoledì. Così l'allenatore nerazzurro si ritrova a dover ridisegnare ancora una volta una...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, presente e futuro in regia: la gestione di Calha e un'idea di mercato intrigante

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