Infortuni Anmil | Un fenomeno da combattere dalla lotta al sommerso alla mancanza di tutele e diritti

L’Associazione nazionale tra lavoratori ha annunciato di essere impegnata da anni nella lotta contro gli infortuni sul lavoro. Recentemente, ha evidenziato come il fenomeno sia ancora diffuso e legato a diverse cause, tra cui il lavoro sommerso e la carenza di tutele e diritti per i dipendenti. L’associazione continua a chiedere interventi mirati per migliorare le condizioni di sicurezza e prevenire incidenti sul posto di lavoro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui