Infortuni Anmil | Un fenomeno da combattere dalla lotta al sommerso alla mancanza di tutele e diritti
L’Associazione nazionale tra lavoratori ha annunciato di essere impegnata da anni nella lotta contro gli infortuni sul lavoro. Recentemente, ha evidenziato come il fenomeno sia ancora diffuso e legato a diverse cause, tra cui il lavoro sommerso e la carenza di tutele e diritti per i dipendenti. L’associazione continua a chiedere interventi mirati per migliorare le condizioni di sicurezza e prevenire incidenti sul posto di lavoro.
(Adnkronos) – Anmil in prima linea, come sempre da anni, per dare una spallata al fenomeno degli infortuni sul lavoro. Lo rimarca, in un'intervista all'AdnkronosLabitalia, Amedeo Bozzer, neoeletto presidente Anmil, che traccia le linee di quello che sarà un percorso che punta alla salute e sicurezza di lavoratori e di studenti. L’obiettivo infortuni zero è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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