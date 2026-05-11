In città 70 e-bike sequestrate | oltre il 90% correva troppo ora stretta sui monopattini tra nuove norme e criticità

Nelle ultime settimane, circa 70 biciclette elettriche sono state sequestrate in città, con più del 90% dei casi che riguardano veicoli modificati per superare i limiti di velocità consentiti. La maggior parte delle e-bike rimosse era stata alterata per aumentare le prestazioni, mentre le autorità stanno introducendo nuove regole per regolamentare anche i monopattini. La situazione si inserisce in un quadro di controlli più serrati sulla circolazione di veicoli a motore leggeri.

Dall’estate scorsa sono state sequestrate circa 70 bici elettriche in città e oltre il 90% di queste si sono rivelate fuori norma, cioè modificate per andare più velocemente. Il dato è stato fornito dal tenente colonnello Paolo Costantini durante la commissione Sicurezza e mobilità convocata.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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