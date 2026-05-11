Il Venezia FC femminile retrocede in serie C

Il Venezia FC femminile ha subito una sconfitta nella penultima giornata della Serie B 202526, disputata domenica 10 maggio. Con questa sconfitta, la squadra si trova in seconda posizione tra le ultime e retrocede in Serie C, seguendo il Trastevere che aveva già lasciato la categoria. La retrocessione è ufficiale e si aggiunge alle altre squadre che hanno concluso la stagione in modo simile.

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