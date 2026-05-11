Il rischio dei superdiffusori di Hantavirus | perché il focolaio sulla nave Hondius preoccupa gli epidemiologi
Recentemente, un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera ha attirato l’attenzione degli esperti di malattie infettive. La diffusione tra i passeggeri ha riacceso il dibattito sulla possibilità che il virus si trasmetta anche attraverso il respirare, oltre che tramite contatti con animali o superfici contaminate. La situazione ha portato a un’analisi approfondita delle modalità di trasmissione e dei rischi associati ai cosiddetti “superdiffusori”.
L’ipotesi di una trasmissione respiratoria da uomo a uomo dell’hantavirus torna al centro dell’attenzione scientifica dopo il focolaio registrato a bordo della nave da crociera mv Hondius. Sebbene il rischio per la popolazione europea resti “molto basso”, secondo il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc), il caso sta riaccendendo il dibattito internazionale sulle caratteristiche epidemiologiche del virus Andes, uno dei pochi hantavirus noti capaci di diffondersi direttamente tra esseri umani. A richiamare l’attenzione della comunità scientifica è soprattutto la possibilità che alcuni individui agiscano come “superdiffusori”, trasmettendo l’infezione a un numero elevato di persone grazie a cariche virali particolarmente alte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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