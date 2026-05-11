Il rischio dei superdiffusori di Hantavirus | perché il focolaio sulla nave Hondius preoccupa gli epidemiologi

Recentemente, un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera ha attirato l’attenzione degli esperti di malattie infettive. La diffusione tra i passeggeri ha riacceso il dibattito sulla possibilità che il virus si trasmetta anche attraverso il respirare, oltre che tramite contatti con animali o superfici contaminate. La situazione ha portato a un’analisi approfondita delle modalità di trasmissione e dei rischi associati ai cosiddetti “superdiffusori”.

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