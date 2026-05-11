Uno dei personaggi al centro della misteriosa serie Netflix potrebbe non fare ritorno, come anticipa la sua interprete, che aspetta di conoscere il proprio destino. Dopo il successo della prima stagione, Netflix si è affrettata a rinnovare Il problema dei tre corpi per altre due stagioni, attualmente in lavorazione. Tra i tanti misteri irrisolti dello show ve n'è uno che riguarda il ritorno di un personaggio chiave. Stiamo parlando di Lillian Joseph, Segretario Generale delle Nazioni Unite, apparsa in due episodi. A interpretarlo è CCH Pounder, che nutre dubbi sul suo ritorno nella serie, come ha confessato di recente. Il problema dei tre corpi potrebbe non riportare indietro Lillian Joseph: ecco perché In una nuova intervista con ScreenRant, CCH Pounder ha ammesso di essere tutt'altro .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il problema dei tre corpi 2, una star potrebbe non tornare: "Non sanno cosa fare con me"

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Perché il problema dei tre corpi è così difficile

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