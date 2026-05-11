Il Papa a Napoli | a suonare per lui i ragazzi dei quartieri più fragili

Durante la visita pastorale del Papa al Duomo di Napoli, più di cento ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 15 anni si sono esibiti in musica, rappresentando il progetto “Canta, suona e cammina”. La loro esibizione ha accompagnato l’arrivo del Pontefice, coinvolgendo giovani provenienti dai quartieri più fragili della città. L’evento ha visto la partecipazione di bambini e adolescenti che, attraverso la musica, hanno dato il benvenuto alla visita ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ad accogliere in musica la visita pastorale di Papa Leone XIV al Duomo, oltre 100 ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 15 anni a rappresentanza del progetto “Canta, suona e cammina”. L'iniziativa formativa of re gratuitamente ai più giovani la possibilità di imparare a suonare uno strumento: così la musica si trasforma in speranza.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Padova e Rovigo: 1,3 milioni per il doposcuola dei ragazzi fragili? Cosa scoprirai Chi può presentare domanda per ottenere i fondi del bando? Come verranno garantite le attività gratuite per i ragazzi svantaggiati?... Papa a Ponte Mammolo: dignità per i più fragiliLa prossima visita pastorale di papa Leone a Ponte Mammolo, prevista per domani, si concentrerà sull’ascolto dei più vulnerabili e sulla riconquista... Argomenti più discussi: Il Papa a Napoli: tra disuguaglianze e violenze la Chiesa sia presenza concreta; Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerre; La visita di Papa Leone XIV a Napoli: Città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza. Imprenditori, sacerdoti e comitati per Napoli: Ascoltare il messaggio del Papa x.com Napoli: fermano la papamobile per offrire pizza e sfogliatella a Papa Leone reddit