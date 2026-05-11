Il Papa a Napoli | a suonare per lui i ragazzi dei quartieri più fragili
Durante la visita pastorale del Papa al Duomo di Napoli, più di cento ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 15 anni si sono esibiti in musica, rappresentando il progetto “Canta, suona e cammina”. La loro esibizione ha accompagnato l’arrivo del Pontefice, coinvolgendo giovani provenienti dai quartieri più fragili della città. L’evento ha visto la partecipazione di bambini e adolescenti che, attraverso la musica, hanno dato il benvenuto alla visita ufficiale.
Ad accogliere in musica la visita pastorale di Papa Leone XIV al Duomo, oltre 100 ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 15 anni a rappresentanza del progetto “Canta, suona e cammina”. L'iniziativa formativa of re gratuitamente ai più giovani la possibilità di imparare a suonare uno strumento: così la musica si trasforma in speranza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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