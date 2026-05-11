Il Napoli ha già l’accordo con il sostituto di Conte

Da forzazzurri.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha raggiunto un accordo con un nuovo allenatore nel caso in cui l'attuale tecnico decida di lasciare la squadra. La società ha già definito i dettagli contrattuali con il sostituto, che sarebbe pronto a subentrare in breve tempo. La comunicazione ufficiale non è ancora arrivata, ma le trattative sono in corso e il nome del nuovo tecnico non è stato ancora reso pubblico.

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Il Napoli ha già pronto il nuovo allenatore per la panchina partenopea, in caso di addio di Antonio Conte. Come evidenzia il sito Tuttomercatoweb, il Napoli avrebbe trovato già un accordo di massima con Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. Sarebbe proprio il grande ex la pista più calda in caso di addio del tecnico leccese. “Il Comandante”, infatti, rispecchierebbe appieno i nuovi obiettivi imposti da De Laurentiis: ringiovanire la rosa puntando su giovani talenti e restare competitivi. Inoltre, il tecnico nel triennio napoletano ha sfoggiato il calcio più bello visto a queste latitudini negli ultimi anni. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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DIO MIO! OLIVERA CHIEDE LA CESSIONE: IL NAPOLI HA GIÀ IL SOSTITUTO PRONTO!

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