Il Guardian ha scelto il Rione Sanità di Napoli come il quartiere più iconico d’Italia. In un articolo pubblicato recentemente, si parla di un’immagine che, più di altre, rappresenta l’ingresso nel cuore di questa zona. La descrizione si concentra sulla sua atmosfera unica e sui dettagli caratteristici che la rendono riconoscibile. La scelta si basa su una valutazione delle caratteristiche distintive di questa parte della città.

Tempo di lettura: 2 minuti “C’è una immagine che meglio di altre descrive l’ ingresso nel cuore pulsante di uno dei RIONI più ICONICI di NAPOLI: scendere con un ascensore dal ponte monumentale per ritrovarsi catapultati in un reticolo di strade acciottolate dove il ronzio dei motorini fa da colonna sonora ad una bellezza decadente ed aristocratica” Con queste parole il The Guardian incorona Napoli, laureando il Rione Sanità come il più iconico d’Italia. Quell’ascensore dal Ponte della Sanità è una metafora. Porta i turisti,”giù”, nel ventre più vero e contraddittorio della città. Li cala tra bassi, tufo e panni stesi. Ma è un viaggio che serve a riportarli “su”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Guardian incorona il Rione Sanità di Napoli come “più iconico” d’Italia

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